В Уфе в апреле более 7 тысяч человек остались без работы

Posted 13 мая 2020, 09:10
Published 13 мая 2020, 09:10
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
На оперативном совещании в столичной администрации сообщили о том, какая ситуация сложилась с безработицей в Уфе в апреле этого года.
Директор Центра занятости населения Ридан Ахьямов отметил, что по состоянию на 7 мая в столице Башкирии насчитывается 11 тысяч безработных. В первую неделю мая две тысячи из них встали на учет в первую неделю мая. Уровень безработицы в Башкирии вырос на один процент – с 0,84% до 1,88%.
Он также сообщил, что все безработные с марта 2020 года в течение трех месяцев будут получать пособия в размере 13,9 тысяч рублей.