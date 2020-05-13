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Posted 13 мая 2020, 09:10

Published 13 мая 2020, 09:10

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Уфе в апреле более 7 тысяч человек остались без работы

В Уфе в апреле более 7 тысяч человек остались без работы

13 мая 2020, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные по ситуации с безработицей сообщили в уфимской мэрии.

На оперативном совещании в столичной администрации сообщили о том, какая ситуация сложилась с безработицей в Уфе в апреле этого года.

Директор Центра занятости населения Ридан Ахьямов отметил, что по состоянию на 7 мая в столице Башкирии насчитывается 11 тысяч безработных. В первую неделю мая две тысячи из них встали на учет в первую неделю мая. Уровень безработицы в Башкирии вырос на один процент – с 0,84% до 1,88%.

Он также сообщил, что все безработные с марта 2020 года в течение трех месяцев будут получать пособия в размере 13,9 тысяч рублей.

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#Общество#Новости#Работа
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