В Уфе в апреле более 7 тысяч человек остались без работы

Директор Центра занятости населения Ридан Ахьямов отметил, что по состоянию на 7 мая в столице Башкирии насчитывается 11 тысяч безработных. В первую неделю мая две тысячи из них встали на учет в первую неделю мая. Уровень безработицы в Башкирии вырос на один процент – с 0,84% до 1,88%.