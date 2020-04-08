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Posted 8 апреля 2020, 09:18

Published 8 апреля 2020, 09:18

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии 36-летний мужчина зарезал любимую из-за упреков в безработице

В Башкирии 36-летний мужчина зарезал любимую из-за упреков в безработице

8 апреля 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нападение произошло в Туймазинском районе.

В МВД по Башкирии сообщили, что в селе Тукаево произошло нападение на 37-летнюю женщину. Полицейские сообщили, что напал на нее 36-летний сожитель.

В пресс-службе передали, что конфликт произошел из-за того, что во время совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт. В какой-то момент женщина начала упрекать своего сожителя, что он не работает. В ответ на упреки подозреваемый воткнул нож в живот своей подруги.

Мужчина в экстренные службы обратился сам, сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей.

Сразу после случившегося мужчина позвонил в экстренные службы. Сейчас женщина находится под присмотром врачей. По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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