В Башкирии зафиксировали снижение уровня безработицы

Posted 11 февраля 2020, 11:27
Published 11 февраля 2020, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Со ссылкой на региональное министерство семьи, труда и соцзащиты в Башстате сообщили, что в 2019 году численность безработных снизилась на 6,8%. Речь идет в данном случае только о тех, кто зарегистрирован официально.
В ведомстве также отчитались, что зарплата в ушедшем году выросла на 2,7%, номинальная также на 7%. Ее сумма составила 35,79 млн рублей.
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что по состоянию на 1 января 2020 года больше всего безработных в Уфе – 5 052 человека. Следом идет Стерлитамак – 1057 безработаных, далее Нефтекамск – с 750.