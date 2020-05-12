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Posted 12 мая 2020, 05:45

Published 12 мая 2020, 05:45

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом — оперативные данные

В Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом — оперативные данные

12 мая 2020, 05:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По словам министра, на утро 12 мая в республике подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусом (+80 за сутки), из них госпитализировано на стационарное лечение 468 человек? из них 11 человек находятся на ИВЛ. В тяжелом состоянии — 46 человек, которым требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении — 697 человек. Выздоровело от коронавируса в Башкирии 466 человек (+30 за сутки).

— За сутки зарегистрировано 130 человек с клиникой ОРЗ, ОРВИ, из них шестеро госпитализированы на стационарное лечение. В обсерваторах находится 1280 человек, — добавил министр.

Также Максим Забелин отметил, что в настоящее время на территории республики работают 12 лабораторий государственных медицинских организаций, 4 частных и 2 Центра гигиены и эпидемиологии РБ. На данный момент обследовано 117 тыс. человек — почти 3% населения РБ.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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