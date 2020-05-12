В Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом — оперативные данные

Posted 12 мая 2020, 05:45
Published 12 мая 2020, 05:45
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
По словам министра, на утро 12 мая в республике подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусом (+80 за сутки), из них госпитализировано на стационарное лечение 468 человек? из них 11 человек находятся на ИВЛ. В тяжелом состоянии — 46 человек, которым требуется кислородная поддержка. На амбулаторном лечении — 697 человек. Выздоровело от коронавируса в Башкирии 466 человек (+30 за сутки).
— За сутки зарегистрировано 130 человек с клиникой ОРЗ, ОРВИ, из них шестеро госпитализированы на стационарное лечение. В обсерваторах находится 1280 человек, — добавил министр.
Также Максим Забелин отметил, что в настоящее время на территории республики работают 12 лабораторий государственных медицинских организаций, 4 частных и 2 Центра гигиены и эпидемиологии РБ. На данный момент обследовано 117 тыс. человек — почти 3% населения РБ.