В Башкирии смягчение самоизоляции пока не коснулось посещения кладбищ

В нем многие жители республики нашли ответ на свой вопросы о том, что с сегодняшнего дня можно, а что по-прежнему всё еще нельзя. Во вторую категорию объектов, посещение которых запрещено, попали также кладбища. Исключение сделано только для ситуаций, когда речь идет о проведении погребения.