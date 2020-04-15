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Posted 15 апреля 2020, 08:08

Published 15 апреля 2020, 08:08

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии неизвестные спилили и сожгли деревянные кресты на кладбище

В Башкирии неизвестные спилили и сожгли деревянные кресты на кладбище

15 апреля 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МВД по Башкирии задержали злоумшленника.

Полицейские Башкирии сообщили, что возле поселка Муллино неизвестный спилил деревянные кресты. С сообщением об этом обратилась жительница Октябрьского.

Женщина сообщила, что заметила это так, как крест был спилен также и на могиле ее сына. Злоумышленник надругался над несколькими могилами и частично уничтожил кресты.

Предварительно сообщается, что мужчина устроил костер из крестов, растапливая землю при раскопке могил. Сотрудниками полиции в отдел был доставлен 49-летний местный житель.Возбуждено уголовное дело по ч .1 ст. 244 УК РФ о надругательстве и над местами захоронения. Устанавливается точное количество повреждённых могил и сумма ущерба.

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