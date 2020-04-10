В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища

«Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — цитирует представителя администрации главы информационное агентство.