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Posted 10 апреля 2020, 12:26

Published 10 апреля 2020, 12:26

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища

В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища

10 апреля 2020, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приказ подписан Радием Хабировым.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о том, что с 10 апреля и на период действия режима самоизоляции в Башкирии запрещено посещение кладбищ.

По данным «Башинформа», в этом году автобусные маршруты организованы до кладбищ не будут, в том числе во время православных праздников.

В администрации заявили, что это способ защитить старшее поколение, которые уязвимы больше всех.

«Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — цитирует представителя администрации главы информационное агентство.

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