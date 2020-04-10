В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища

Posted 10 апреля 2020, 12:26
Published 10 апреля 2020, 12:26
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о том, что с 10 апреля и на период действия режима самоизоляции в Башкирии запрещено посещение кладбищ.
По данным «Башинформа», в этом году автобусные маршруты организованы до кладбищ не будут, в том числе во время православных праздников.
В администрации заявили, что это способ защитить старшее поколение, которые уязвимы больше всех.
«Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — цитирует представителя администрации главы информационное агентство.