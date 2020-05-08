Жителей Башкирии оштрафовали за нарушение самоизоляции на 2,4 млн рублей

Средний размер штрафа, по данным суда, составил минимальную тысячу рублей. Законом предусмотрено, что его размер может быть от 1 до 30 тыс. руб.лей для обычных жителей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.