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В Башкирии 6 крупных медучреждений находятся на карантине из-за коронавируса

5 мая 2020, 11:35
Фото: Pixabay
С 5 мая карантин введен в Верхнеяркеевской центральной районной больнице.

Об этом сообщил в ходе традиционного брифинга Венер Изикаев – исполняющий обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора республики.

Речь идет о Республиканском онкодиспансере в Уфе, Белебеевской центральной районной больнице, Кармаскалинской ЦРБ, Городской клинической больнице №2 в Стерлитамаке, Городской клинической больнице Салавата.

С сегодняшнего дня, 5 мая, карантин начал действовать и в Верхнеяркеевской ЦРБ, где есть подозрение на коронавирус. В настоящее время у пациента взяли анализы, выясняется круг всех его контактов за последнее время. В случае, если подозрение на инфекцию не подтвердится, ограничительные меры будут сняты.

Согласно данным министерства здравоохранения республики, в Башкирии на 5 мая зарегистрировано 1136 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 34 подтвержденных результатов COVID-19.

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