В Башкирии 6 крупных медучреждений находятся на карантине из-за коронавируса

Об этом сообщил в ходе традиционного брифинга Венер Изикаев – исполняющий обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора республики.
Речь идет о Республиканском онкодиспансере в Уфе, Белебеевской центральной районной больнице, Кармаскалинской ЦРБ, Городской клинической больнице №2 в Стерлитамаке, Городской клинической больнице Салавата.
С сегодняшнего дня, 5 мая, карантин начал действовать и в Верхнеяркеевской ЦРБ, где есть подозрение на коронавирус. В настоящее время у пациента взяли анализы, выясняется круг всех его контактов за последнее время. В случае, если подозрение на инфекцию не подтвердится, ограничительные меры будут сняты.
Согласно данным министерства здравоохранения республики, в Башкирии на 5 мая зарегистрировано 1136 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 34 подтвержденных результатов COVID-19.