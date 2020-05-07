Минздрав Башкирии сообщил о том, какие больницы сейчас закрыты на карантин

По информации заместителя начальника Роспотребнадзора РБ Венера Изикаева, в настоящий момент на карантине находится шесть медицинских учреждений.
По данным Изикаева, на карантине остается Белебеевская ЦРБ, Верхнеярнекеевская ЦРБ, три отделения Кармаскалинской ЦРБ, терапевтический корпус городской больницы Салавата и также терапевтических корпус в Стерлитамакской больнице №2. Закрыли также реанимационное отделение Баймакской больницы.
Медиакорсеть ранее приводила данные о том, где сейчас в стационарах проходит лечение 391 человек, большинство из пациентов в удовлетворительном состоянии, 16 инфицированных находятся на аппарате ИВЛ.