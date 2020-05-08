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Posted 8 мая 2020, 08:14

Published 8 мая 2020, 08:14

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии сообщили, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

В Башкирии сообщили, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

8 мая 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Свежие данные сообщили в региональном минздраве.

По информации минздрава Башкирии, в настоящий момент 226 человек находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, в средней тяжести – 17 человек, тяжелых – 26 человек из них 16 на ИВЛ.

Амбулатнорно лечатся 512 человек, в стационарах региона, напомним, размещены 397 человек. Уточняется, что за прошедшие сутки с выздоровлением выписали 48 человек, всего 409 выздоровевших и выписанных пациентов.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 51. Из них обследованных на covid19 – 51. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 39

Пока что в республике отмечается довольно высокая заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 89 новых инфицированных.

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#Общество#Новости#Карантин
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