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Posted 8 мая 2020, 07:10

Published 8 мая 2020, 07:10

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1332 человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1332 человек

8 мая 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Статистику предоставил региональный минздрав.

По информации башкирского министерства здравоохранения, в республике суточное количество выявленных заболевших коронавирусом достигло 89 человек. Теперь официальное количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 составляет 1332 человек.

О новых погибших от коронавируса по-прежнему не сообщается, количество умерших остается прежним – 14 человек. Всего исследовали 108 488 анализов на коронавирус, обследовано 101 351 человек.

С выздоровлением вписали 409 человек. Известно также, что на лечении в стационарах сейчас находятся 397 человек.

Напомним, что по состоянию на 7 мая было зарегистрировано 1243 человека. За сутки вчера прибавилось 83 человека.

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