В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1332 человек

Posted 8 мая 2020, 07:10
Published 8 мая 2020, 07:10
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
По информации башкирского министерства здравоохранения, в республике суточное количество выявленных заболевших коронавирусом достигло 89 человек. Теперь официальное количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 составляет 1332 человек.
О новых погибших от коронавируса по-прежнему не сообщается, количество умерших остается прежним – 14 человек. Всего исследовали 108 488 анализов на коронавирус, обследовано 101 351 человек.
С выздоровлением вписали 409 человек. Известно также, что на лечении в стационарах сейчас находятся 397 человек.
Напомним, что по состоянию на 7 мая было зарегистрировано 1243 человека. За сутки вчера прибавилось 83 человека.