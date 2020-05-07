В минздраве Башкирии отрицают связь смерти медсестер с коронавирусом

— В методических рекомендациях минздрава РФ, которые начали выпускать вскоре после возникновения угрозы распространения коронавируса, довольно подробно расписаны моменты, касающиеся профилактики и лечения COVID-19. В частности, там уточняется, что следует считать подтвержденными случаями COVID-19, что — случаями с подозрением на этот вирус и что является вероятными случаями заражения. Причем апрельская версия трактовки этих понятий несколько отличается от мартовской. Теперь уже написано, что даже при отсутствии фактов общения пациента с зараженным человеком наличие клинических проявлений заболевания следует считать подозрением на COVID-19 не зависимо от того, имеется уже лабораторное подтверждение заражения или нет. Это в полной мере относится и к медперсоналу и сотрудникам лечебных учреждений, среди которых, действительно участились случаи пневмонии неустановленной этиологии, — пояснил Андрей Коновал.