Уфимка, обучавшая медитации для защиты от коронавируса, умерла от вирусной пневмонии

— Любой кризис на планете Земля создан Всевышним только для пробуждения людей и принятия ими своего всемогущества, и мы с вами сейчас формируем пробуждение людей, формируем принятие людьми осознанности, пробуждаем их сердца, а значит формируем их защиту от этого вируса, — написала в своем посте Людмила.