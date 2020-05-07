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Уфимка, обучавшая медитации для защиты от коронавируса, умерла от вирусной пневмонии

7 мая 2020, 11:28
Фото: Facebook
Женщина была популярным в городе коучем по психогенетике.

Сегодня, 7 мая, ночью, от вирусной пневмонии скончалась жительница Уфы Людмила Васильева. Известно, что женщина изучала психогенетику человека и проводила множество тренингов, семинаров и мастер-классов в родном городе, по всей России и за рубежом.

Родные сообщили о смерти Людмилы Васильевой на ее странице в социальных сетях. Они оповестили, что прощание состоится в Уфе 9 мая.

Последний пост, опубликованный Людмилой Васильевой, был написан ею с призывом принять участие во всеобщей медитации для защиты каждого от коронавируса.

— Любой кризис на планете Земля создан Всевышним только для пробуждения людей и принятия ими своего всемогущества, и мы с вами сейчас формируем пробуждение людей, формируем принятие людьми осознанности, пробуждаем их сердца, а значит формируем их защиту от этого вируса, — написала в своем посте Людмила.

По словам близких, Людмила умерла от вирусной пневмонии.

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