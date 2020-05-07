Власти Башкирии рассказали, как будут праздновать День Победы

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина можно будет посмотреть в 12:00, затем следующее мероприятие будет уже вечером – в 21:00 пройдет общероссийская акция «Минута молчания», начало праздничного салюта будет в 23:00, в 23:50 в знак памяти жители региона могут зажечь фонари у своих окон.