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Мэрия Уфы сообщила о перекрытии дорог в День Победы

7 мая 2020, 05:15
Фото: Администрация Уфы
В ближайшие праздничные дни планируется перекрытие из-за мероприятий, посвященных Дню Победы.

По информации пресс-службы администрации Уфы, 8 и 9 мая перекроют ряд улиц, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения во время мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, движение планируют ограничить 8 и 9 мая с 10:00 до 12:00 по маршруту движения военной техники: Аэропорт «Уфа» – автодорога Уфа-Аэропорт – улица Заки Валиди – улица Цюрупы – улица 50-летия Октября – проспект Октября – разворот на остановке «Горсовет» – проспект Октября – ул. 50-летия Октября – ул. Революционная – ул. Ленина – ул. Пушкина – Советская площадь.

Движение транспорта ограничат также и на Советской площади с 22:00 7 мая до 12:00 8 мая и с 22:00 8 мая до 12:00 9 мая.

Напомним, что перекрытие запланировано в честь парада военной техники.

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