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В Башкирии объявили даты окончания учебного года

7 мая 2020, 08:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил министр образования Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба республики.

— Начальные классы — с 1 по 4 — завершают учебный год 22 мая, остальные классы — с 5 по 11 — завершают 29 мая, — сообщил министр.

Радий Хабиров подчеркнул, что несмотря на разные точки зрения на ситуацию с образовательным процессом в связи с самоизоляцией, он выступает за то, чтобы «мы этот учебный год доучились».

— 12 числа, когда у нас снова будет первый учебный день, малышам останется буквально десять дней с копейками учиться, тем, кто постарше, — чуть больше, но мы все-таки этот учебный год должны доучиться. Все организуйте в этой связи, — добавил глава региона.

Напомним, в России могут вновь скорректировать сроки сдачи ЕГЭ — на середину июля или начало августа, при этом начало учебного года в вузах могут перенести на 1 октября. Решение примут после 12 мая.

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