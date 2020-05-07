В Башкирии объявили даты окончания учебного года

— 12 числа, когда у нас снова будет первый учебный день, малышам останется буквально десять дней с копейками учиться, тем, кто постарше, — чуть больше, но мы все-таки этот учебный год должны доучиться. Все организуйте в этой связи, — добавил глава региона.