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В Башкирии рассказали, что происходит в больнице с крупным очагом коронавируса сейчас

7 мая 2020, 05:50
Фото: Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения
Среди зараженных много медиков и персонала.

В профсоюзе медиков отмечают, что все началось с мужчины, который поступил в терапевтическое отделение из РКБ имени Куватова еще в феврале. Когда у пациента поднялась температура и началась одышка – его перевели в реанимацию. На карантин больницу закрыли после подтвержденного анализа на COVID-19.

В настоящий момент в медучреждении на лечении находятся 35 человек, сообщили в профсоюзе, охарактеризовав ситуацию, как непростую. Сообщается, что многие медики заразились сами.

– У нас нет механизма государственного страхования в случае заражения, нет ясности с доплатами за работу с COVID-19 – кто получит и в каком размере, не подтвержден класс вредности в госпитале. Сказывается и оптимизация служб, например, лаборатории: многие из работающих или возрастные сотрудники, или женщины с маленькими детьми, - отмечает Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ. – Их страхи понять можно. Со своей стороны мы стараемся помочь коллегам.

В настоящий момент свою работу закончила первая смена, отработав 14 дней вахты, в настоящее время находится на самоизоляции. С 7 мая должна заступить на вахту уже третья смена,1 мая был снят карантин.

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