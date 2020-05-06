Владимиру Путину продемонстрировали три этапа выхода из карантина

На видеосовещании у Владимира Путина был обозначен механизм выхода из карантина. Устанавливаются три этапа, на каждом из которых — свой набор мероприятий.

Во-первых, разрешение занятий физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулок с детьми, работы объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. Об этом сообщает телеграм-канал Мейстер. Во-вторых, разрешение прогулок по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади. Вместе с тем, имеет место быть ограничение одновременно обслуживаемых посетителей, начало работы образовательных учреждений и организаций. В-третьих, разрешение открытия парков и скверов при соблюдении соцдистанцирования, открытие предприятий сферы торговли и услуг без ограничений площади и количества одновременно обслуживаемых посетителей, работа всех образовательных учреждений и организаций, гостиниц и предприятий общепита. В рамках каждого этапа решение принимается властями субъектов Федерации в зависимости от региональной ситуации, оцениваемой по трем критериям: статистике прироста заболеваемости, числу свободных коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, масштабу тестирований. Глава наиболее пострадавшего от вируса субъекта Федерации — мэр Москвы Сергей Собянин отметил необходимости разрешения работы промпредприятий и строек без ослабления режима самоизоляции. Авторы канала отмечают, что после ознакомления со списком создается впечатление, будто парки и скверы — это самый главный источник заразы, страшнее метро, заводов и строек.