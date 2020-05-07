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Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

7 мая 2020, 10:23
Фото: МедиаКорСеть
В министерстве сообщили о заболевших по состоянию на 12:00 7 мая.

По информации министерства, в настоящий момент в стационарах проходит лечение 391 человек, из них 223 пациента в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести – 168 человек, тяжелых всего 26, есть пациента и на ИВЛ – 16 человек.

В минздраве также отметили, что на амбулаторном лечении находятся 477 человек с легкой формой заболевания. Выписано всего 72 человека за сутки, за все время – 361. Новых случаев смертей не зарегистрировано.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 63. Из них обследованных на covid19 – 63Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 61.

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