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В Башкирии коронавирус подозревают у новорожденного ребенка

7 мая 2020, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
От малыша отказалась его собственная мать.

Наличие новой коронавирусной инфекции подозревают у младенца, который родился в Уфе в Республиканском клиническом перинатальном центре.

По информации «КП-Уфа», от ребенка отказалась его собственная мать, оставив его в стенах роддома. Со ссылкой на собственный источник журналисты сообщат, что официально пока что коронавирус не подтвердился.

В центре ожидают дополнительные результаты анализов, передает КП со ссылкой на пресс-секретаря министерства Софью Алешину.

Напомним, что в Башкирии преимущественно коронавирус выявляют у пожилых людей, больше всего урона заболевания приносит пациентам с сопутствующими заболеваниями.

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#Новости#Карантин#Роман Фаткуллин#Общество
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