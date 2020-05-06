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Минздрав рассказал о связи числа тестов и количества пациентов с коронавирусом

6 мая 2020, 10:03
Фото: pexels.com
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова сообщила, что увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России никак не отражается на количестве пациентов с тяжелыми его формами.

Как сообщает газета “Известия”, средний показатель суточного прироста составляет 7,9%. Количество пациентов , у которых диагностировано ОРЗ в легкой форме составляет 51%, средней тяжести - 39%, и 11% тяжелых случаев.

Также, по мнению Малинниковой, число пациентов увеличивается из-за увеличения количества проводимых тестов. Она добавила, что если проводить тесты на коронавирус только тем пациентам, у которых есть явные его признаки, то ситуация ухудшится, так как бессимптомные пациенты продолжат заражать других.

Специалисты призвала население к ответственности, а также соблюдению режима самоизоляции с цель прекращения распространения коронавируса в стране.

По состоянию на 5 мая, в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Скончались 1451 человек, вылечились 19865.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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