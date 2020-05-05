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Минздрав Башкирии: «На плато по коронавирусу мы еще не вышли, все впереди»

5 мая 2020, 10:40
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
В минздраве республики состоялся очередной брифинг, посвященный текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Впервые брифинг состоялся в онлайн-режиме – каждый из спикеров отвечал на вопросы прямо из своего рабочего кабинета.

По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, на так называемое «плато республика по коронавирусу еще не вышла.

«В особой группе риска у нас по-прежнему онкобольные и больные с хроническими заболеваниями легких. Мы не достигли плато, а по-прежнему растем, тенденция наблюдается такая же по всей стране. Все впереди», - прокомментировала Ирина Кононова.

Ранее, напомним, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что говорить о плато коронавируса в России пока преждевременно. Его слова приводит «Интерфакс».

Также добавим, что в медицине эпидемиологическое понятие плато означает период, когда количество зараженных перестает прогрессировать, расти и стабилизируется, т. е. выходит на плато.

После прохождения стадии эпидемиологического плато обычно наступает спад заболевания, количество выздоровевших растет, а число вновь заболевших сокращается. Общее количество заболевших коронавирусом в Башкирии на 5 мая уже достигло отметки в 1136 человек.

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