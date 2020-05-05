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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии всех заболевших коронавирусом в регионе

5 мая 2020, 10:55
Фото: health.bashkortostan.ru
В ведомстве предоставили оперативные данные по состоянию на 5 мая.

Согласно данным министерства здравоохранения республики, в Башкирии зарегистрировано 1136 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 34 подтвержденных результатов COVID-19. Заболевшие проходят лечение в 43 стационарах республики. Больше всего - 72 человека - их в клинике БГМУ в Уфе.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 446 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 298, состоянии средней тяжести – 114 человек, тяжелых – 34 (из них на ИВЛ – 18 человек). На амбулаторном лечении находится 417 человек с легкой формой заболевания.

По уточненным данным по состоянию на 12.00 за прошедшие сутки с выздоровлением выписан 4 человек. Всего выписано 259 человек. Всего за весь период наблюдений, согласно официальным данным, зарегистрировано 14 смертей с подтвержденным коронавирусом.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 30. Из них обследованных на covid19 - 30. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 17.

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