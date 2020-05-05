В минздраве Башкирии рассказали о состоянии всех заболевших коронавирусом в регионе

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 446 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 298, состоянии средней тяжести – 114 человек, тяжелых – 34 (из них на ИВЛ – 18 человек). На амбулаторном лечении находится 417 человек с легкой формой заболевания.