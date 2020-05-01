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Posted 1 мая 2020, 08:14

Published 1 мая 2020, 08:14

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах сейчас лежат больные коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах сейчас лежат больные коронавирусом

1 мая 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве также сообщили в какой больнице лежит больше всего больных.

В региональном минздраве прислали актуальную информацию о заболевших коронавирусом, по состоянию на 12:00 1 мая. Напомним, в настоящий момент новой коронавирусной инфекцией заболели 843 человека, за сутки прирост составил в 77 человек.

По информации ведомства, больше всего инфицированных находится в клинике БГМУ – 68 человек, в больнице №8 – 53 человека, в больнице №5 – 44 человека, в РКИБ – 35 человек, в РКБ имени Куватова – 28 человек, в Демской больние – 14 пациентов, в больнице №18 в Уфе – 2 человека.

Из районных больниц больше всего заболевших в Белебеевской ЦРБ – 29 человек; в Нефтекамске – 27 пациентов, в Кумертау – 10 человек; в Исянгуловской ЦРБ – 7 пациентов; в Бирской ЦРБ – 6 пациентов; в Стерлитамакской больнице №1, в больнице№2 и в Октябрьской больнице – по 5 человек; в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеярнекеевской, Стерлитамакской больнице №4 – по 4 человека; в больницах Салавата, Чишмов, Дюртюли – по 3 человека; В Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ – по 2 человека.

По одному пациенту в ГБК №13, в больнице в Сибае, Баймаке, Месягутово, Кушнаренково, Учалах.

Напомним, что на лечении, по информации минздрава, сегодня находятся 381 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 181, состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек).

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#Общество#Новости#Карантин
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