Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах сейчас лежат больные коронавирусом

Из районных больниц больше всего заболевших в Белебеевской ЦРБ – 29 человек; в Нефтекамске – 27 пациентов, в Кумертау – 10 человек; в Исянгуловской ЦРБ – 7 пациентов; в Бирской ЦРБ – 6 пациентов; в Стерлитамакской больнице №1, в больнице№2 и в Октябрьской больнице – по 5 человек; в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеярнекеевской, Стерлитамакской больнице №4 – по 4 человека; в больницах Салавата, Чишмов, Дюртюли – по 3 человека; В Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ – по 2 человека.