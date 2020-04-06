В Башкирии рассказали о мерах поддержки предприятий, приостановленных из-за эпидемии

— Законопроекты подготовлены — они касаются снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогооблажения, освобождения от налога на имущество в отношении малых и средних предприятий, входящих в число наиболее уязвимых отраслей в условиях коронавирусной инфекции. Также выйдут следующие постановления правительства: компенсация курсовой разницы приобретаемого технологического оборудования по приоритетным инновационным проектам, возмещение части процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели, приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота, субсидирование и приобретение техники и оборудования сельхозпроизводителями, обеспечение за счет средств бюджета строительства объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры приоритетных инвестпроектов.