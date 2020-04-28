Минздрав Башкирии прокомментировал резкий рост количества больных коронавирусом

— Если смотреть на график [статистика заболевших коронавирусом в РБ — прим.ред.], мы видим несколько таких пиков. Это связано с увеличением лабораторных исследований, в первую очередь. С увеличением охвата у нас будет больше подтвержденных случаев — к этому тоже надо быть готовым. А на сегодняшний день у нас вводятся лаборатории — к 1 мая будет работать 15 лабораторий, — подчеркнула Ирина Кононова.