Радий Хабиров высказался об условиях продления самоизоляции в Башкирии

Posted 28 апреля 2020, 10:03
Published 28 апреля 2020, 10:03
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
— Мы сейчас являемся свидетелями некоего общественного договора — не могу сказать за другие страны и субъекты — когда общество негласно говорит правительству: хорошо, мы идем на эти самоограничения, но вы тогда адекватно действуйте, чтобы это все скорее кончилось, создайте условия, чтобы мы прожили в условиях самоограничения, и быстрее победите коронавирус. Это самый настоящий общественный договор, потому что огромное количество людей удержать в своих квартирах, выполнять режим самоизоляции, когда на улице появляется солнце — это невероятно сложная задача. Люди очень устали и нам действительно надо подумать, как двигаться дальше, сохраняя режим самоизоляции, — подчеркнул глава Башкирии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если россияне не „сорвутся“ во время майских праздников, то ограничительные меры на передвижение могут быть сняты после 12 мая. Ограничения в связи с пандемией будут действовать в республике вплоть до конца мая.
Напомним, сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.