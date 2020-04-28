Радий Хабиров высказался об условиях продления самоизоляции в Башкирии

— Мы сейчас являемся свидетелями некоего общественного договора — не могу сказать за другие страны и субъекты — когда общество негласно говорит правительству: хорошо, мы идем на эти самоограничения, но вы тогда адекватно действуйте, чтобы это все скорее кончилось, создайте условия, чтобы мы прожили в условиях самоограничения, и быстрее победите коронавирус. Это самый настоящий общественный договор, потому что огромное количество людей удержать в своих квартирах, выполнять режим самоизоляции, когда на улице появляется солнце — это невероятно сложная задача. Люди очень устали и нам действительно надо подумать, как двигаться дальше, сохраняя режим самоизоляции, — подчеркнул глава Башкирии.