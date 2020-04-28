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Posted 28 апреля 2020, 10:03

Published 28 апреля 2020, 10:03

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Радий Хабиров высказался об условиях продления самоизоляции в Башкирии

Радий Хабиров высказался об условиях продления самоизоляции в Башкирии

28 апреля 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом глава региона рассказал на первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

— Мы сейчас являемся свидетелями некоего общественного договора — не могу сказать за другие страны и субъекты — когда общество негласно говорит правительству: хорошо, мы идем на эти самоограничения, но вы тогда адекватно действуйте, чтобы это все скорее кончилось, создайте условия, чтобы мы прожили в условиях самоограничения, и быстрее победите коронавирус. Это самый настоящий общественный договор, потому что огромное количество людей удержать в своих квартирах, выполнять режим самоизоляции, когда на улице появляется солнце — это невероятно сложная задача. Люди очень устали и нам действительно надо подумать, как двигаться дальше, сохраняя режим самоизоляции, — подчеркнул глава Башкирии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если россияне не „сорвутся“ во время майских праздников, то ограничительные меры на передвижение могут быть сняты после 12 мая. Ограничения в связи с пандемией будут действовать в республике вплоть до конца мая.

Напомним, сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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