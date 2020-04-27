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Posted 27 апреля 2020, 10:19

Published 27 апреля 2020, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции

Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции

27 апреля 2020, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заявление Радий Хабиров сделал на оперативном совещании правительства.

Руководитель республики сообщил, что пока что о сроках самоизоляции информации нет, пока что решение о продлении или прекращении режима не может быть принято, но будет в ближайшее время.

В то же время Радий Хабиров отметил, что настраиваться нужно на работу в таком режиме на долгое время. «Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил. Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный», – отметил он.

Глава Башкирии также упомянул, что решение все равно будет за Владимиром Путиным, выступление которого ожидается на днях. Хабиров планирует принять решение после выступления президента.

Напомним, на сегодняшний день в Башкирии по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано 570 случаев заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациентов. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 не зарегистрировано.

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#Общество#Новости#Карантин
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