Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции

В то же время Радий Хабиров отметил, что настраиваться нужно на работу в таком режиме на долгое время. «Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил. Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный», – отметил он.