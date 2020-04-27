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Posted 27 апреля 2020, 16:35

Published 27 апреля 2020, 16:35

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Россиянам предложили потерпеть карантин до 12 мая

Россиянам предложили потерпеть карантин до 12 мая

27 апреля 2020, 16:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что если россияне не „сорвутся“ во время майских праздников, то ограничительные меры на передвижение могут быть сняты после 12 мая.

Другими словами, главный санитарный врач России считает, что минимальный срок карантина в лучше случае — это 12 мая, пишет телеграм-канал “Мейстер”.

Анна Попова отметила, что рекомендации по режиму самоизоляции необходимо взять за правило жизни, чтобы ограничения стали минимальными.

То есть здравоохранение не рассматривает возможность возврата к «докоронавирусному» обиходу и уровень санитарно-эпидемиологических ограничений в стране будет разделен на до и после марта 2020 года, считают авторы канала. И добавляют, что эту нерадостную новость стоит немного обдумать.

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