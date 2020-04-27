Россиянам предложили потерпеть карантин до 12 мая

Posted 27 апреля 2020, 16:35
Published 27 апреля 2020, 16:35
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Другими словами, главный санитарный врач России считает, что минимальный срок карантина в лучше случае — это 12 мая, пишет телеграм-канал “Мейстер”.
Анна Попова отметила, что рекомендации по режиму самоизоляции необходимо взять за правило жизни, чтобы ограничения стали минимальными.
То есть здравоохранение не рассматривает возможность возврата к «докоронавирусному» обиходу и уровень санитарно-эпидемиологических ограничений в стране будет разделен на до и после марта 2020 года, считают авторы канала. И добавляют, что эту нерадостную новость стоит немного обдумать.