В России утвердили программу льготной ипотеки до осени под 6,5%

Согласно постановлению, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. Программа действует до ноября текущего года.