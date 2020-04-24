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Posted 24 апреля 2020, 05:48

Published 24 апреля 2020, 05:48

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В России утвердили программу льготной ипотеки до осени под 6,5%

В России утвердили программу льготной ипотеки до осени под 6,5%

24 апреля 2020, 05:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. Программа действует до ноября текущего года.

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. По подсчетам правительства, реализация инициативы обойдется в 6 млрд руб.

При этом эксперты отмечают, что долгосрочного эффекта от программы ждать не стоит, несмотря на то, что, согласно документу, планируется дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.

ПОдробнее в материале «Новых известий».

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