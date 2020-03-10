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В Башкирии начали субсидирование по льготной ипотеке на селе

10 марта 2020, 05:09
Фото: Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил основные правила покупки дома на селе.

Ражий Хабиров в своем сообщении, опубликованном на собственных страницах в социальных сетях рассказал, что правила ипотеки для тех, кто покупает жилье на сельской местности предусматривают покупку дома на селе по минимальной ставке до 3%. Расплачиваться за такую ипотеку можно будет постепенно, в течение 25 лет, отметил он.

Глава региона также отметил, что получить ипотеку могут все. Сумма ипотечного кредита составляет до 3 млн рублей при первоначальном взносе 10%.

«На эти деньги можно купить добротный дом практически в любом нашем сельском районе. Фактически это длительная рассрочка. Мы знаем, что во многих странах есть такая возможность, когда люди десятилетиями по минимальной ставке расплачиваются с банками за то жильё, в котором уже живут. Теперь эта возможность доступна и жителям Башкортостана», – прокомментировал глава.

Он также сообщил, что сейчас заявки уже принимает "Россельхозбанк", далее список банков будет расширен. На суперльготную ипотеку, отметил Радий Хабиров по минимальной ставке 0,1% смогут рассчитывать фермеры и те, кто работает или планирует работать на сельхозпредприятиях.

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