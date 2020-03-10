В Башкирии начали субсидирование по льготной ипотеке на селе

«На эти деньги можно купить добротный дом практически в любом нашем сельском районе. Фактически это длительная рассрочка. Мы знаем, что во многих странах есть такая возможность, когда люди десятилетиями по минимальной ставке расплачиваются с банками за то жильё, в котором уже живут. Теперь эта возможность доступна и жителям Башкортостана», – прокомментировал глава.