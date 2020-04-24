В Башкирии зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом

По данным портала СтопКоронавирус.рф, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе сегодня официально заболевшими признаны 455 человек. О новых случаях смерти от коронавируса информации нет, пока что известно о 14 умерших.