Вторая волна эпидемии коронавируса осенью будет еще катастрофичнее

— Наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний создаст невообразимую нагрузку на систему здравоохранения, подчеркивает директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. — Первая волна COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом, уже унесла жизни более 42 000 человек по всей стране. Она захлестнула больницы и выявила ужасающую нехватку тестов, ИВЛ и защитного оборудования для медицинских работников.