В Башкирии за сутки снова значительно увеличилось количество заболевших

Posted 23 апреля 2020, 07:40
Published 23 апреля 2020, 07:40
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Согласно последний данным, в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в настоящий момент в регионе официальное количество заболевших составляет 422 человека.
О количестве выписанных на сегодняшний день пока что информации не было. Всего в период распространения COVID-19 в республике излечились 38 человек.
Также не сообщается о новых случаях смерти. В настоящий момент с подтвержденным вирусом умерло 14 человек.
Сообщается также, что за последние сутки в России подтверждено 4 774 случая коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 62 773 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.