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Posted 23 апреля 2020, 07:40

Published 23 апреля 2020, 07:40

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии за сутки снова значительно увеличилось количество заболевших

В Башкирии за сутки снова значительно увеличилось количество заболевших

23 апреля 2020, 07:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сведения предоставлены официальным сайтом СтопКоронавирус.рф.

Согласно последний данным, в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в настоящий момент в регионе официальное количество заболевших составляет 422 человека.

О количестве выписанных на сегодняшний день пока что информации не было. Всего в период распространения COVID-19 в республике излечились 38 человек.

Также не сообщается о новых случаях смерти. В настоящий момент с подтвержденным вирусом умерло 14 человек.

Сообщается также, что за последние сутки в России подтверждено 4 774 случая коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 62 773 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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#Общество#Новости#Карантин
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