В Башкирии коронавирус обнаружили у сотрудница кондитерских цехов

Posted 23 апреля 2020, 09:38
Published 23 апреля 2020, 09:38
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике коронавирусом была заражена сотрудница кондитерских цехов, какого именно, руководитель не уточнил.
Руководитель региона таким образом подвел к просьбе чиновникам работать с очагами коронавирусной инфекции. По его словам, в некоторых случаях заражения происходят из-за руководства.
«Я сейчас не хочу никого ругать, но то, что сотрудница кондитерского цеха у нас заболела – наверное, она заболела потому, что не соблюдались меры защиты», – заявил Хабиров на оперативке в правительстве РБ.
Напомним, к текущему моменту официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека. 34 пациента находятся в тяжелом состоянии.