В Башкирии 34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Забелин также сообщил, что под пристальным наблюдением в регионе находятся 1309 жителей республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние, рассказал он.