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Posted 23 апреля 2020, 09:16

Published 23 апреля 2020, 09:16

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии 34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии 34 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

23 апреля 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информацию о состоянии заболевших предоставил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Руководитель ведомства, комментируя статистику заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщил, что сейчас в тяжелом состоянии находятся 34 человека.

Состояние еще 55 пациентов он оценил, как удовлетворительное, еще 216 человек находятся в состоянии средней тяжести. Всего, напомним, к текущему моменту официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека.

Забелин также сообщил, что под пристальным наблюдением в регионе находятся 1309 жителей республики, которые вернулись из неблагоприятных территорий и у них развилась клиника ОРВИ. В обсерваторе Уфы находятся 97 человек, из них 22 – несовершеннолетние, рассказал он.

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#Общество#Новости#Карантин
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