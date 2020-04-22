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Posted 22 апреля 2020, 08:07

Published 22 апреля 2020, 08:07

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

На родину вернули башкирских туристов из Турции и Индии

На родину вернули башкирских туристов из Турции и Индии

22 апреля 2020, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самолет приземлился сегодня, 22 апреля, в Казани.

В ИА «Башинформ» сообщили, что на двух рейсах привезли пассажиров из турецкой Анталии и индийского Гоа. Из Башкирии на борту находился 21 пассажир, на втором самолете – еще 29 человек.

По информации издательства, всех пассажиров лично встречал председатель регионального госкомитета по туризму Салават Нафиков.

До региона туристы доберутся на специально выделенных автобусов «Башавтотранс». Все туристов отвезут в санаторий «Радуга».

«Нас лично встретил Салават Тагирович. Всем привез сухие пайки, так что голодным никто не остался, — уточнил агентству «Башинформ» пассажир рейса Гоа-Казань, который провел в Индии вместо запланированного одного месяца — два. — Все туристы из Башкирии чувствуют себя хорошо, ни у кого нет температуры и других признаков коронавируса», – прокомментировал ведущий радиостанции «Спутник ФМ», шоумен Борис Быстров, который оказался среди туристов.

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#Общество#Новости#Карантин#Туристы
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