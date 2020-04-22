На родину вернули башкирских туристов из Турции и Индии

«Нас лично встретил Салават Тагирович. Всем привез сухие пайки, так что голодным никто не остался, — уточнил агентству «Башинформ» пассажир рейса Гоа-Казань, который провел в Индии вместо запланированного одного месяца — два. — Все туристы из Башкирии чувствуют себя хорошо, ни у кого нет температуры и других признаков коронавируса», – прокомментировал ведущий радиостанции «Спутник ФМ», шоумен Борис Быстров, который оказался среди туристов.