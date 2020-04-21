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Posted 21 апреля 2020, 09:53

Published 21 апреля 2020, 09:53

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае

21 апреля 2020, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В настоящий момент с рудника изолированы более 80 человек.

Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.

Российская газета сообщает, что 33-летний сотрудник АО "Сибирь-Полиметаллы" приехал на Карболихинский рудникиз Башкирии в конце марта. 10 апреля его госпитализировали в местную больницу с пневмонией, а 17 апреля результаты тестов подтвердили у него наличие коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент удалось выяснить, что с ним контактировали 84 человека: 72 человека, которые проживали с ним вместе в общежитии, а также шесть медиков, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании и два работника прачечной.

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