Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае

Posted 21 апреля 2020, 09:53
Published 21 апреля 2020, 09:53
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.
Российская газета сообщает, что 33-летний сотрудник АО "Сибирь-Полиметаллы" приехал на Карболихинский рудникиз Башкирии в конце марта. 10 апреля его госпитализировали в местную больницу с пневмонией, а 17 апреля результаты тестов подтвердили у него наличие коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент удалось выяснить, что с ним контактировали 84 человека: 72 человека, которые проживали с ним вместе в общежитии, а также шесть медиков, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании и два работника прачечной.