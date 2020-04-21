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Posted 21 апреля 2020, 06:50

Published 21 апреля 2020, 06:50

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В уфимской мэрии дали прогноз распространения коронавируса

В уфимской мэрии дали прогноз распространения коронавируса

21 апреля 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в администрации столицы Башкирии дали неутешительный прогноз по распространению новой коронавирусной инфекции.

Прогноз дала на оперативном совещании заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Башкирии Галина Пермина. По мнению специадиста надзорного органа, в Уфе ожидается серьезный прирост больных с подтвержденным диагнозом.

Она отметила, что все еще ожидается большой приток заболевших, и ждать, что ситуация улучшится она не может.

«То, что усилили режим самоизоляции – совершенно правильно сделали. Сейчас расслабляться нельзя. Надо готовиться, что эта история не будет короткой», — подытожила Пермина.

Напомним, что ранее было известно ,что столичную администрацию срочно закрыли на карантин из-за того, что у первого вице-мэра Салавата Хусаинова обнаружен коронавирус. Однако мэрия уверенно опровергла данное сообщение

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#Общество#Новости#Карантин
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