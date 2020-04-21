В интернате в Башкирии для стариков и детей рассказали о карантине из-за коронавируса

В интернате в Башкирии для стариков и детей рассказали о карантине из-за коронавирусаВидео
21 апреля, 14:20Алия Фатхиева
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Кадры из уникального учреждения опубликовала вице-премьер Ленара Иванова.
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Видео: Личная страница Ленары Ивановой в Инстаграм
Ленара Иванова опубликовала видео со своей поездки в Старобаишский дом-интернат, где живут вместе пожилые и дети-инвалиды, на странице своего Инстаграм.
В настоящий момент в интернате находятся 110 пожилых и 28 детей. Работают на месте и живут там сейчас 35 сотрудников, включая бухгалтера и отдел кадров. «Стали, как одна семья», – отметила сотрудник интерната.
Напомним, в Башкирии было принято решение закрыть все социальные учреждения – дома престарелых, интернаты и другие организации. Закрытие будет происходить постепенно.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что их «закрывают куполом», чтобы держать оборону.
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