В интернате в Башкирии для стариков и детей рассказали о карантине из-за коронавируса

Ленара Иванова опубликовала видео со своей поездки в Старобаишский дом-интернат, где живут вместе пожилые и дети-инвалиды, на странице своего Инстаграм.

В настоящий момент в интернате находятся 110 пожилых и 28 детей. Работают на месте и живут там сейчас 35 сотрудников, включая бухгалтера и отдел кадров. «Стали, как одна семья», – отметила сотрудник интерната.

Напомним, в Башкирии было принято решение закрыть все социальные учреждения – дома престарелых, интернаты и другие организации. Закрытие будет происходить постепенно.