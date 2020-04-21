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Posted 21 апреля 2020, 07:14

Published 21 апреля 2020, 07:14

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело по признакам халатности

В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело по признакам халатности

21 апреля 2020, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Инициатором возбуждения уголовного дела выступила прокуратура Уфы.

В отношении неустановленных лиц уфимского муниципалитета возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ведомстве считают, что бездействие чиновников привело к тому, что инвалид, участник боевых действий в Чеченской республике остался без жилья.

Чиновники, отмечают в ведомстве, не исполняли решение суда о предоставлении жилья с ноября 2018 года. Кроме него, еще 244 человека не могут добиться предоставления жилых помещений.

Доследственную проверку инициировал прокурор и обратился в суд с требованием включить в бюджет дополнительное финансирование. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также рассмотрения искового заявления находятся на контроле надзорного ведомства.

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