В Башкирии за сутки зафиксировано увеличение заболевших коронавирусом

Posted 21 апреля 2020, 07:46
Published 21 апреля 2020, 07:46
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Сообщается, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Данные подтвердили в оперативном региональном штабе по борьбе с заболеванием.
Всего в Башкирии к текущему моменту зарегистрировано 371 заболевших. За сутки в республике выздоровели 4 человека.
В России за весь период пандемии коронавирусом зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки количество заболевших увеличилось на 5 642 человек.
Портал СтопКоронавирус.рф передал сообщение о 74 заболевших, в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что такая большая цифра зарегистрирована из-за сбоя подачи данных на выходных, когда в министерстве не отправили информацию.
Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что, по данным на 12 часов 20 апреля в Башкирии подтверждено 349 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 52 пациента. Из них 247 пациентов госпитализированы для стационарного лечения, 74 человека находятся на амбулаторном лечении.