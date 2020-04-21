В Башкирии за сутки зафиксировано увеличение заболевших коронавирусом

Портал СтопКоронавирус.рф передал сообщение о 74 заболевших, в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что такая большая цифра зарегистрирована из-за сбоя подачи данных на выходных, когда в министерстве не отправили информацию.