mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2020, 07:46

Published 21 апреля 2020, 07:46

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии за сутки зафиксировано увеличение заболевших коронавирусом

В Башкирии за сутки зафиксировано увеличение заболевших коронавирусом

21 апреля 2020, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные о новой коронавирусной инфекции предоставлены на 21 апреля.

Сообщается, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. Данные подтвердили в оперативном региональном штабе по борьбе с заболеванием.

Всего в Башкирии к текущему моменту зарегистрировано 371 заболевших. За сутки в республике выздоровели 4 человека.

В России за весь период пандемии коронавирусом зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки количество заболевших увеличилось на 5 642 человек.

Портал СтопКоронавирус.рф передал сообщение о 74 заболевших, в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что такая большая цифра зарегистрирована из-за сбоя подачи данных на выходных, когда в министерстве не отправили информацию.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что, по данным на 12 часов 20 апреля в Башкирии подтверждено 349 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 52 пациента. Из них 247 пациентов госпитализированы для стационарного лечения, 74 человека находятся на амбулаторном лечении.

Материалы по теме
В Башкирии за сутки от коронавируса умерли два человекаВ мэрии Уфы прокомментировали информацию о заражении коронавирусом Салавата ХусаиноваВ уфимской мэрии дали прогноз распространения коронавируса
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика