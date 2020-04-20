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Posted 20 апреля 2020, 11:23

Published 20 апреля 2020, 11:23

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Башкирии за сутки от коронавируса умерли два человека

В Башкирии за сутки от коронавируса умерли два человека

20 апреля 2020, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном мизндраве сообщили свежую статистику о заболевшим и умершим от коронавирусной ифекции.

Минздрав Башкирии опубликовал статистику по заболевшим новой коронавирусной инфекцией. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 14:00 20 апреля, всего в республике зарегистрировано 349 подтвержденных случаев.

Прирост заболевших за последние сутки составил 52 человека, на амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 74 человека, с выздоровлением выписали 20 человек.госпитализировали 241 человек в Республиканскую клиническую инфекционную больницу – 71; РКБ им.Куватова – 29; Клиника БГМУ – 8; ГКБ Демского района – 23; ГКБ №5 – 13; ГКБ №8 – 32; Белебеевская ЦРБ – 29; Бирская ЦРБ – 8; Белорецкая ЦРКБ – 1; ЦГБ Кумертау – 2; РКИБ Стерлитамак – 4; Нефтекамск ГБ – 4; Буздякская црб – 1; Октябрьский ГБ №1 – 6; Дюртюлинская ЦРБ – 1; Туймазинская ЦРБ – 4; Толбазинская ЦРБ – 1; Учалинская ЦРБ – 1; ГБ №2 Стерлитамак - 1; Миякинская ЦРБ – 1; Мелеузовская ЦРБ – 1; Исянгуловская – 1.

Всего умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19., из них двое – за последние сутки. С пневмонией госпитализировали 54 человека.

Напомним, по данным федерального портала СтопКоронавирус.рф, всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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