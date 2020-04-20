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Posted 20 апреля 2020, 10:01

Published 20 апреля 2020, 10:01

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

20 апреля 2020, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На территории республики, по информации спасателей, ожидается сильный, штормовой ветер.

В МЧС также прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди и грозы. Прогноз по республике совпадает с ожиданиями по погоде в Уфе.

По информации спасателей, скорость ветра в среднем составит от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем, по обещаниям синоптиков, достигнет 15-20°, ночью +1,+6°. Обещают также, что на дорогах будет туман.

В Уфе скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, температура воздуха ночью +1,+3°, днем 17-19°.

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