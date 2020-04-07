В Башкирии снова пообещали сильный штормовой ветер

Спасатели башкирского главка МЧС предупредили, что в республике сегодня, 7 апреля, вечером и 8 апреля ожидаются сильные порывы ветра.
Скорость ветра, по прогнозу спасателей, достигнет 20 метров в секунду. Местами также ожидается небольшой снег, с переходом в мокрый. Ветер в среднем будет достигать от 8 до 13 метров в секунду, но ночью и вечером порывы усилятся и будут от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -3,-8°, в отдельных районах до -13°, днем 0,+5°.
Напомним, что неблагоприятную погоду и сильный обещали и сегодня. Спасатели предупреждали, что нельзя находиться рядом с рекламными щитами и конструкциями на улице, но сегодня все же не обошлось и без трагического случая, когда на женщину упал рекламный щит и убил ее.