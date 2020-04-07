В Башкирии снова пообещали сильный штормовой ветер

Напомним, что неблагоприятную погоду и сильный обещали и сегодня. Спасатели предупреждали, что нельзя находиться рядом с рекламными щитами и конструкциями на улице, но сегодня все же не обошлось и без трагического случая, когда на женщину упал рекламный щит и убил ее.