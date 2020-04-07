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В Башкирии снова пообещали сильный штормовой ветер

7 апреля 2020, 09:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителям республики лучше проявить осторожность и не ходить рядом с деревьями, электрическими столбами и рекламными конструкциями.

Спасатели башкирского главка МЧС предупредили, что в республике сегодня, 7 апреля, вечером и 8 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Скорость ветра, по прогнозу спасателей, достигнет 20 метров в секунду. Местами также ожидается небольшой снег, с переходом в мокрый. Ветер в среднем будет достигать от 8 до 13 метров в секунду, но ночью и вечером порывы усилятся и будут от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -3,-8°, в отдельных районах до -13°, днем 0,+5°.

Напомним, что неблагоприятную погоду и сильный обещали и сегодня. Спасатели предупреждали, что нельзя находиться рядом с рекламными щитами и конструкциями на улице, но сегодня все же не обошлось и без трагического случая, когда на женщину упал рекламный щит и убил ее.

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#Новости#Штормовое предупреждение#Алия Фатхиева#Общество
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