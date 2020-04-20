В башкирском Стерлитамаке сняли карантин с городской больницы

Напомним, что больницу закрыли на карантин 10 апреля из-за выявленного пациента с коронавирусом. Всех сотрудников, которые были в контакте с инфицированным, вызвали на работу и оставили там. Всего в больнице было около 120 сотрудников и около 250 пациентов с готовыми выписками на руках, все они ждали результатов анализов.