В башкирском Стерлитамаке сняли карантин с городской больницы

Posted 20 апреля 2020, 06:27
Published 20 апреля 2020, 06:27
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В настоящий момент, по данным профсоюза, медработники пациенты больницы покинули стены медучреждения и остаются дома на самоизоляции.
Напомним, что больницу закрыли на карантин 10 апреля из-за выявленного пациента с коронавирусом. Всех сотрудников, которые были в контакте с инфицированным, вызвали на работу и оставили там. Всего в больнице было около 120 сотрудников и около 250 пациентов с готовыми выписками на руках, все они ждали результатов анализов.
Сейчас, по информации председателя Стерлитамакской городской профсоюзной организации работников здравоохранения Азата Курбангалеева, из учреждения выписали больных, которые не нуждаются в медпомощи. В стенах учреждения сейчас остались 36 больных и 23 сотрудника – только дежурный персонал.
«Проблем с размещением у медработников нет. Вчера сотрудники, находящиеся на смене, получили дополнительное питание от спонсора ресторан «Аристократ». Сейчас какая-либо помощь им не требуется», – сообщил он.
В больнице в ближайшее время планируют провести дезинфекцию, режим работы определят в минздраве региона.