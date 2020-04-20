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Posted 20 апреля 2020, 05:41

Published 20 апреля 2020, 05:41

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Башкирии частично закрыта на карантин из-за коронавируса районная больница

В Башкирии частично закрыта на карантин из-за коронавируса районная больница

20 апреля 2020, 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О подробностях и причинах карантина сообщила главный врач Кушнаренсковской ЦРБ Ольга Шайхутдинова.

По словам главного врача Кушнаренковской ЦРБ Ольги Шайхутдиновой, в больнице были наложены ограничения после предписания регионального Роспотребнадзора.

Ольга Шайхутдинова сообщила, что решение было принято после того, как в больнице обнаружили пациента с подтвержденным анализом на коронавирус. В настоящий момент его госпитализировали в инфекционный госпиталь в Дюртюли. Главный врач также сообщила, что сейчас в карантинном отделении находятся 6 сотрудников и 8 больных.

«Повышенной температуры в сочетании с другими клиническими проявлениями, характерными для коронавирусной инфекции, не наблюдается. Сотрудники отделения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Организовано четырехразовое питание. Коллективом ЦРБ осуществляется постоянный контакт с коллегами, моральная поддержка разговорами по телефону, личными сообщениями. Все 14 человек из карантинного отделения обеспечены наборами продуктов питания и предметами быта по мере необходимости», – рассказала руководитель учреждения.

В настоящий момент в больнице работают приемный покой и поликлиника. Под контролем находятся 181 человек. Все они имели контакты с больными.

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#Общество#Новости#Карантин
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