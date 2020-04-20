В Башкирии частично закрыта на карантин из-за коронавируса районная больница

Ольга Шайхутдинова сообщила, что решение было принято после того, как в больнице обнаружили пациента с подтвержденным анализом на коронавирус. В настоящий момент его госпитализировали в инфекционный госпиталь в Дюртюли. Главный врач также сообщила, что сейчас в карантинном отделении находятся 6 сотрудников и 8 больных.