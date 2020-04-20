Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус в роддоме РКБ

Posted 20 апреля 2020, 06:00
Published 20 апреля 2020, 06:00
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все результаты анализов на коронавирус, взятые о сотрудников и пациентов роддома при РКБ имени Куватова, оказались отрицательными.
В ведомстве проинформировали, что всех родивших уже выписали, а младенцев из реанимации перевели в другие больницы Уфа. Коллектив медицинского учреждения, по информации минздрава, отправили домой с сохранением заработной платы и стимулирующих выплат до 11 мая.
В самом помещении роддома, опубликовано в сообщении, проводится дезинфекция, роддом будет находиться на помывке с 20 апреля по 11 мая. Беременные с высокой группой риска на время мойки будут перенаправлены в РКПЦ и Родильный дом №3 Уфы.⠀