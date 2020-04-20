Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус в роддоме РКБ

В самом помещении роддома, опубликовано в сообщении, проводится дезинфекция, роддом будет находиться на помывке с 20 апреля по 11 мая. Беременные с высокой группой риска на время мойки будут перенаправлены в РКПЦ и Родильный дом №3 Уфы.⠀