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Posted 20 апреля 2020, 06:00

Published 20 апреля 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус в роддоме РКБ

Минздрав Башкирии сообщил результаты анализов на коронавирус в роддоме РКБ

20 апреля 2020, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве сообщили, что всех родивших женщин с детьми сейчас уже выписали.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все результаты анализов на коронавирус, взятые о сотрудников и пациентов роддома при РКБ имени Куватова, оказались отрицательными.

В ведомстве проинформировали, что всех родивших уже выписали, а младенцев из реанимации перевели в другие больницы Уфа. Коллектив медицинского учреждения, по информации минздрава, отправили домой с сохранением заработной платы и стимулирующих выплат до 11 мая.

В самом помещении роддома, опубликовано в сообщении, проводится дезинфекция, роддом будет находиться на помывке с 20 апреля по 11 мая. Беременные с высокой группой риска на время мойки будут перенаправлены в РКПЦ и Родильный дом №3 Уфы.⠀

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