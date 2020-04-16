Напротив РКБ в Уфе начали рисовать граффити о врачах и коронавирусе

Напомним, карантин из-за массового заражения коронавирусом был введен в РКБ в начале прошлой недели. Больница оказалась настоящим рассадником заразы, поскольку, по словам медиков, явные признаки заболевания в ней появились еще в середине марта. Однако руководство клиники не спешило вводить ограничительные меры. В итоги зараженные пациенты успели выписаться и разъехаться по всей Башкирии. Вместе с контактными лицами, которые также могли стать вирусоносителями, их оказалось свыше трех тысяч человек.