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Posted 16 апреля 2020, 14:04

Published 16 апреля 2020, 14:04

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Напротив РКБ в Уфе начали рисовать граффити о врачах и коронавирусе

16 апреля 2020, 14:04
Художник проговорился, что заказчиком работы является госструктура.

Накануне, 15 апреля, на стене дома, расположенного напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова, которая сейчас закрыта на карантин после массового заражения коронавирусом, некий художник начал рисовать проникнутое большим идейным смыслом граффити.

Для размещения рисунка выбрана стена дома №65. В качестве образца за основу взята работа популярного карикатуриста MJ.Hiblen, который в последнее время много рисует по теме угрозы коронавируса.

Для изображения напротив РКБ выбрали наиболее задиристый сюжет, на котором женщина-врач показывает злобному возбудителю коронавируса неприличный жест, который, вероятно, предполагает, что так просто победить людей опасной инфекции не удастся.

Художник, взявшийся воплотить сюжет MJ.Hiblen на уфимской стене, сообщил нашим коллегам, которым удалось застать его на месте работы, что заказчиком работы является государственная структура. При этом сам исполнитель заказа попросил не раскрывать его имя.

По его словам, рисунок должен быть готов уже через три дня. Правда, сегодня, ему пришлось прервать работу из-за дождя.

Напомним, карантин из-за массового заражения коронавирусом был введен в РКБ в начале прошлой недели. Больница оказалась настоящим рассадником заразы, поскольку, по словам медиков, явные признаки заболевания в ней появились еще в середине марта. Однако руководство клиники не спешило вводить ограничительные меры. В итоги зараженные пациенты успели выписаться и разъехаться по всей Башкирии. Вместе с контактными лицами, которые также могли стать вирусоносителями, их оказалось свыше трех тысяч человек.

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#Культура#Новости#Вирус
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